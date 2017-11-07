Азербайджан предложил обмениваться информацией в рамках ГУАМ о лицах, участвующих в террористической деятельности

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве, в Секретариате ГУАМ, под председательством азербайджанской стороны состоялось 19-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом (РПГ-ТЕР). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, в работе подгруппы приняли участие делегации всех государств-членов ГУАМ.

Участники предоставили информацию о деятельности международных террористических и религиозных экстремистских организаций, террористических угрозах, исходящих из ближневосточного региона; о проведенных совместных спецоперациях в 2016-2017 гг., об успешных результатах проведения в Грузии оперативной работы по перекрытию каналов финансирования операций по отмыванию денег.

Участники заседания поддержали инициативу Азербайджана по организации регулярного обмена информацией сторон о лицах, участвующих в террористической деятельности и проведению регулярных экспертных встреч в целях обмена опытом по выявлению форм и методов деятельности террористических организаций, используемых каналах связи и транспортировки оружия и взрывчатых веществ.

По итогам заседания стороны согласовали решение о выполнении плана мероприятий Рабочей подгруппы в 2017 году и утвердили предложения к проекту Плана на 2018 год.

Следующее заседание Рабочей подгруппы состоится в мае следующего года.