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Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19

Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19 "С целью привлечения международного внимания к данному вопросу Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и эта резолюция была еди
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 02:12
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19

"С целью привлечения международного внимания к данному вопросу Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и эта резолюция была единогласно принята в марте текущего года".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"В рамках нынешней сессии Азербайджан планирует выдвинуть на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции на ту же тему.

Считаем, что есть необходимость в сильных, скоординированных и целенаправленных глобальных шагах для лучшего восстановления после COVID-19. В связи с этим мы предлагаем создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемический период", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan suggests establishing UN High-Level Panel on Global Recovery from COVID-19
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin Yüksək Səviyyəli Panelinin yaradılmasını təklif edib

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