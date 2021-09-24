Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19

"С целью привлечения международного внимания к данному вопросу Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и эта резолюция была еди

"С целью привлечения международного внимания к данному вопросу Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и эта резолюция была единогласно принята в марте текущего года".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"В рамках нынешней сессии Азербайджан планирует выдвинуть на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции на ту же тему.

Считаем, что есть необходимость в сильных, скоординированных и целенаправленных глобальных шагах для лучшего восстановления после COVID-19. В связи с этим мы предлагаем создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемический период", - сказал глава государства.