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Азербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тыс. доз вакцины

Азербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тыс. доз вакцины 6 декабря в Буркина-Фасо были доставлены пожертвованные Азербайджаном 100 000 доз вакцины Sinovac.
Внешняя политика
7 декабря 2021 г. 19:15
Азербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тыс. доз вакцины

6 декабря в Буркина-Фасо были доставлены пожертвованные Азербайджаном 100 000 доз вакцины Sinovac.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Пожертвование было доставлено в Буркина-Фасо при содействии действующего в составе МИД Управления помощи международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA).

В целях оказания поддержки африканским государствам в борьбе с COVID-19 в рамках Организации тюркских государств, в сентябре текущего года Азербайджан, как председатель организации, полностью поддержал инициативу, и по указанию президента Ильхама Алиева 100 000 доз вакцины были доставлены в Стамбул за несколько дней до саммита Организации в Стамбуле.

К инициативе подключились Турция, Узбекистан и Венгрия. Вчера 611 200 доз вакцины были доставлены в африканские государства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan donates 100,000 doses of vaccine to Burkina Faso
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Burkina Fasoya 100 000 doza peyvənd ianə edib

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