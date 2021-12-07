Азербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тыс. доз вакцины

6 декабря в Буркина-Фасо были доставлены пожертвованные Азербайджаном 100 000 доз вакцины Sinovac.

6 декабря в Буркина-Фасо были доставлены пожертвованные Азербайджаном 100 000 доз вакцины Sinovac.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Пожертвование было доставлено в Буркина-Фасо при содействии действующего в составе МИД Управления помощи международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA).

В целях оказания поддержки африканским государствам в борьбе с COVID-19 в рамках Организации тюркских государств, в сентябре текущего года Азербайджан, как председатель организации, полностью поддержал инициативу, и по указанию президента Ильхама Алиева 100 000 доз вакцины были доставлены в Стамбул за несколько дней до саммита Организации в Стамбуле.

К инициативе подключились Турция, Узбекистан и Венгрия. Вчера 611 200 доз вакцины были доставлены в африканские государства.