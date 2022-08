Азербайджан поздравил Пакистан

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Исламскую Республику Пакистан с Национальным праздником.

Как сообщает Report, в Twitter-аккаунте МИД говорится:

"Мы искренне желаем успехов и процветания Исламской Республике Пакистан по случаю ее Национального дня и выражаем наши искренние поздравления в этот знаменательный день".