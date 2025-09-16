Азербайджан поздравил Мексику, Гондурас, Коста-Рику и Гватемалу с Днем независимости

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    • 16 сентября, 2025
    • 11:45
    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Мексику, Гондурас, Коста-Рику и Гватемалу с Днем независимости.

    Как передает Report, соответствующие публикации размещены на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

    "Счастливого дня независимости!", - говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана.

