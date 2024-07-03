Азербайджан поздравил Беларусь с национальным праздником

Посольство Азербайджана в Минске поздравило Беларусь с Днем независимости республики.

Посольство Азербайджана в Минске поздравило Беларусь с Днем независимости республики.

Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети "Х".

"Сердечно поздравляем Республику Беларусь с национальным праздником – Днем независимости! Желаем дружественной Беларуси вечного мира, процветания и динамичного развития", - говорится в публикации.