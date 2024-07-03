О нас

Азербайджан поздравил Беларусь с национальным праздником

Азербайджан поздравил Беларусь с национальным праздником Посольство Азербайджана в Минске поздравило Беларусь с Днем независимости республики.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 12:39
Азербайджан поздравил Беларусь с национальным праздником

Посольство Азербайджана в Минске поздравило Беларусь с Днем независимости республики.

Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети "Х".

"Сердечно поздравляем Республику Беларусь с национальным праздником – Днем независимости! Желаем дружественной Беларуси вечного мира, процветания и динамичного развития", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
Установлен новый тариф на пассажирские перевозки по маршруту Баку - Сумгайыт
Установлен новый тариф на пассажирские перевозки по маршруту Баку - Сумгайыт
30 июня 2024 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi