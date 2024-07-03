Азербайджан поздравил Беларусь с национальным праздником

Посольство Азербайджана в Минске поздравило Беларусь с Днем независимости республики.
Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети "Х".
"Сердечно поздравляем Республику Беларусь с национальным праздником – Днем независимости! Желаем дружественной Беларуси вечного мира, процветания и динамичного развития", - говорится в публикации.
Сердечно поздравляем Республики Беларусь с национальным праздником – Днем независимости! Желаем дружественной Беларуси вечного мира, процветания и динамичного развития!— AzEmbassy in Belarus (@azembassy_minsk)
@BelarusMID pic.twitter.com/xFQxC1nqP6 July 3, 2024