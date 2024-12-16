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Азербайджан поздравил Бахрейн по случаю национального праздника

Азербайджан поздравил Бахрейн по случаю национального праздника Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бахрейн по случаю национального праздника.
Внешняя политика
16 декабря 2024 г. 13:00
Азербайджан поздравил Бахрейн по случаю национального праздника

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бахрейн по случаю национального праздника.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Искренние поздравления Королевству Бахрейн и его народу по случаю Национального дня", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Kingdom of Bahrain on National Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Bəhreyn Krallığının milli bayramını təbrik edib

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