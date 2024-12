Азербайджан поздравил Бахрейн по случаю национального праздника

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бахрейн по случаю национального праздника.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Искренние поздравления Королевству Бахрейн и его народу по случаю Национального дня", - говорится в публикации.