Азербайджан потребовал в Гааге обеспечить выплату Арменией компенсации

Азербайджан потребовал в Гааге обеспечить выплату Арменией компенсации

Азербайджан потребовал в Гааге обеспечить выплату Арменией полной компенсации за причиненный вред окружающей среде.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В МИД отметили, что 12 апреля во Дворце мира в Гааге состоялось первое судебное заседание по иску, предъявленному Азербайджаном в рамках межгосударственного арбитража в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Арбитражный процесс был инициирован Азербайджаном 18 января 2023 года на основании многочисленных доказательств масштабных разрушений Арменией окружающей среды за почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий.

"В 2020 году, после освобождения территорий от оккупации, были выявлены шокирующие доказательства разрушений со стороны Армении. Действия Армении нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания, привели к истощению природных ресурсов, а также уничтожили биоразнообразие", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что незаконная строительная и горнодобывающая деятельность Армении, вырубка деревьев в лесных массивах, включая природные заповедники, охраняемые до оккупации, а также загрязнение территорий поставили под угрозу более 500 видов флоры и фауны.

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