Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В первую декаду мая Азербайджан посетит супруга премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи.

Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Венгрии, визит носит ознакомительный характер.

Анико Леваи возглавляет издающийся уже несколько лет в Будапеште журнал "Венгерская кухня" ("Magyar konyha").

Очередной номер журнала будет посвящен специфике богатой азербайджанской кухни.

За время пребывания в Азербайджане Анико Леваи посетит Нахчыван, Гянджу, Габалу, а также Фонд Гейдара Алиева. Госпожа Леваи также соберет информацию об азербайджанской культуре и кухне.

На встрече с послом Азербайджана в Венгрии Вилайетом Гулиевым А.Леваи отметила о расширении двусторонних отношений в последние годы. Она заявила, что ее интерес к азербайджанской культуре, кухне и туризму создали почву для осуществления данного визита.