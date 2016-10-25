Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "В следующем месяце Азербайджан посетит посланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли баронесса Николсон".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Кэрол Крофтс.

По словам посла, в ходе предстоящего в конце ноября визита вместе с баронессой Николсон Азербайджан посетят около 20-ти представителей британских компаний.

К.Крофтс добавила, что очередное заседание Азербайджано-британской межправительственной комиссии пройдет в следующем году в Баку.

Напомним, что первое заседание состоялось 11 февраля этого года в Лондоне.