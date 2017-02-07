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    Азербайджан посетит министр юстиции Грузии

    Теа Цулукиани встретится с азербайджанским коллегой и другими официальными лицами

    Тбилиси. 7 февраля. REPORT.AZ/ 10 февраля ожидается визит в Азербайджан министра юстиции Грузии госпожи Теи Цулукиани.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках двухдневного визита ожидаются ее встречи с министром юстиции Азербайджана Фикретом Мамедовым и другими официальными лицами.

    В ходе визита обсудят перспективы развития сотрудничества между министерствами юстиции двух стран, пенитенциарной, нотариальной и других органах юстиции, а также возможности создания прямых связей. 

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