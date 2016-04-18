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    Министр иностранных дел Испании посетит Азербайджан

    Министр примет участие в бизнес-форуме Азербайджан-Испания

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан посетит министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо (José Manuel García-Margallo).

    Об этом Report сообщили из Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo).

    В рамках визита в Азербайджан Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо примет участие на предстоящем в Баку 26 апреля бизнес-форуме Азербайджан-Испания, который пройдет при содействии министерства экономики и организационной поддержке Azpromo.

    Отметим, что здесь ожидается участие более 20-ти испанских компаний, задействованных в строительной, транспортной, энергетической, промышленной сферах, сферах сельского хозяйства, охраны окружающей среды и пр.

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