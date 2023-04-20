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Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше

Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше Азербайджан окажет поддержку в проведении восстановительно-строительных работ на бульваре Азербайджан и проспекте Гейдара Алиева в турецком городе Кахраманмараш, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение.
Внешняя политика
20 апреля 2023 г. 16:52
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше

Азербайджан окажет поддержку в проведении восстановительно-строительных работ на бульваре Азербайджан и проспекте Гейдара Алиева в турецком городе Кахраманмараш, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение.

Об этом сообщил турецкому бюро Report заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Он сообщил, что вместе с делегацией посетил город Кахранмараш, где стал свидетелем ужасающих последствий землетрясения: “Все многоэтажные здания либо разрушены, либо повреждены. Это действительно ужасающее зрелище. Мы прошлись по разрушенному городу. Кахраманмараш должен быть восстановлен".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kahramanmaraşda Azərbaycan bulvarı və Heydər Əliyev prospektinin bərpasına dəstək verəcək

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