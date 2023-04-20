Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше

Азербайджан окажет поддержку в проведении восстановительно-строительных работ на бульваре Азербайджан и проспекте Гейдара Алиева в турецком городе Кахраманмараш, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение.

Азербайджан окажет поддержку в проведении восстановительно-строительных работ на бульваре Азербайджан и проспекте Гейдара Алиева в турецком городе Кахраманмараш, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение.

Об этом сообщил турецкому бюро Report заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Он сообщил, что вместе с делегацией посетил город Кахранмараш, где стал свидетелем ужасающих последствий землетрясения: “Все многоэтажные здания либо разрушены, либо повреждены. Это действительно ужасающее зрелище. Мы прошлись по разрушенному городу. Кахраманмараш должен быть восстановлен".