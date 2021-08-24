Азербайджан помогает Грузии в пополнении запасов кислорода

Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода для больных коронавирусом.
Как сообщает местное бюро Report, об этом сказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
"В настоящее время в больницах страны лечатся 7,4 тыс. человек и 70% из них необходим кислород. Чтобы поставки не прерывались Грузия закупает его из нескольких источников", - сказала замминистра.
Отметим, что в ноябре прошлого года Азербайджан в качестве помощи поставил Грузии 100 тонн жидкого кислорода. Доставку также взял на себя официальный Баку.