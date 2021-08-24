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Азербайджан помогает Грузии в пополнении запасов кислорода

Азербайджан помогает Грузии в пополнении запасов кислорода Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода для больных коронавирусом
Внешняя политика
24 августа 2021 г. 20:31
Азербайджан помогает Грузии в пополнении запасов кислорода

Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода для больных коронавирусом.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

"В настоящее время в больницах страны лечатся 7,4 тыс. человек и 70% из них необходим кислород. Чтобы поставки не прерывались Грузия закупает его из нескольких источников", - сказала замминистра.

Отметим, что в ноябре прошлого года Азербайджан в качестве помощи поставил Грузии 100 тонн жидкого кислорода. Доставку также взял на себя официальный Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijan helps Georgia in supplying hospitals with oxygen
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan növbəti dəfə Gürcüstana oksigenlə təchizatda kömək edir  

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