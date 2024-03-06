Азербайджан полностью оплатил членский взнос в ООН

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) на 2024 год.

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) на 2024 год.

Как сообщает американское бюро Report , наша страна, как и в прошлом году, оказалась в числе первых государств, оплативших членский взнос во всемирную организацию.

На сегодня 75 государств-членов, наряду с нашей страной, полностью заплатили членские взносы, из которых формируется бюджет ООН.

Отметим, что размер членского взноса определяется на основе нескольких критериев, одним из которых является платежеспособность страны.

Средства направляются в первую очередь на покрытие административных расходов центральных органов ООН - Генеральной Ассамблеи, специальных комитетов и секретариата, значительная часть суммы тратится на миротворческие миссии.

Напомним, что Азербайджан был избран в члены организации 2 марта 1992 года резолюцией, принятой на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке был поднят государственный флаг Азербайджана, а 6 мая заработало постоянное представительство нашей страны при организации.