О нас

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в ООН

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в ООН Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) на 2024 год.
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 05:39
Азербайджан полностью оплатил членский взнос в ООН

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) на 2024 год.

Как сообщает американское бюро Report, наша страна, как и в прошлом году, оказалась в числе первых государств, оплативших членский взнос во всемирную организацию.

На сегодня 75 государств-членов, наряду с нашей страной, полностью заплатили членские взносы, из которых формируется бюджет ООН.

Отметим, что размер членского взноса определяется на основе нескольких критериев, одним из которых является платежеспособность страны.

Средства направляются в первую очередь на покрытие административных расходов центральных органов ООН - Генеральной Ассамблеи, специальных комитетов и секретариата, значительная часть суммы тратится на миротворческие миссии.

Напомним, что Азербайджан был избран в члены организации 2 марта 1992 года резолюцией, принятой на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке был поднят государственный флаг Азербайджана, а 6 мая заработало постоянное представительство нашей страны при организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-yə üzvlük haqqını tam ödəyib

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
29 февраля 2024 г. 11:58
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
29 февраля 2024 г. 11:14
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi