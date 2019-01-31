Немецкий депутат: В скором времени Азербайджан покажет себя в Европе как экспортер природного газа - ИНТЕРВЬЮ

Берлин. 31 января. REPORT.AZ/ Депутат парламента Германии, официальный пресс-секретарь Свободной демократической партии (СДП) Марсель Лютхен дал интервью берлинскому бюро Report.

- В последнее время Азербайджан еще больше расширяет сотрудничество с Евросоюзом в двусторонних проектах. Что Вы можете сказать о перспективах этого?

- Азербайджан, как современная страна, продемонстрировала за последние годы значительный экономический рост. Связи, созданные с Евросоюзом на фоне гармонии правовых основ и экономического роста, интересны и полезны для обеих сторон. Это может превратить Азербайджан в еще более важного торгового партнера Европейского Союза на Ближнем Востоке. Считаю, что страны Европы, особенно правительство Германии, знают об этом.

- Как Вы оцениваете нынешнее положение и перспективы связей между Азербайджаном и Германией? В целом, что можно сказать позитивного об отношениях Азербайджана и Европы как в экономической, так и в других сферах?

- Очень жаль, что Азербайджан еще не признан в достаточной степени немецкой общественностью в качестве партнера, и я считаю, что в скором времени и этот вопрос будет решен положительно. Здесь свою роль сыграют двусторонние интересы. В скором времени Азербайджан покажет себя в Германии и Европе как экспортер природного газа. В частности, я думаю, что Азербайджан сыграет большую роль в укреплении инфраструктуры посредством Южного газового коридора. На наш взгляд, в ближайшем будущем Азербайджан станет важнейшим и незаменимым партнером Европы как по энергетическим, так и по другим проектам.