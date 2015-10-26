Октай Асадов: ​Азербайджан подвергается давлению со стороны Запада из-за отказа присоединиться к санкциям против России

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан подвергается давлению со стороны стран Запада из-за отказа присоединиться к санкциям против России. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов на встрече с представителями российских СМИ.

"Основная суть давления на нас была в том, что Азербайджан не включился в санкции против России", — заявил О. Асадов.