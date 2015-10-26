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    Октай Асадов: ​Азербайджан подвергается давлению со стороны Запада из-за отказа присоединиться к санкциям против России

    Наш президент хочет вести самостоятельную политику, многим это не нравится

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан подвергается давлению со стороны стран Запада из-за отказа присоединиться к санкциям против России. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил председатель Милли Меджлиса Азербайджана  Октай Асадов на встрече с представителями российских СМИ.

    "Основная суть давления на нас была в том, что Азербайджан не включился в санкции против России", — заявил О. Асадов.

    "Мы хотим вести свою политику, свои отношения. Наш президент хочет вести самостоятельную политику, многим это не нравится. В этом суть нападений на нас", — добавил он.

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