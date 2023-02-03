Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни

Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с подписанием от имени Азербайджанской Республики Протокола №13 о полной отмене смертной казни Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с подписанием от имени Азербайджанской Республики Протокола №13 о полной отмене смертной казни Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров.

Он отметил, что с учетом международных усилий по полной отмене смертной казни, в том числе за преступления, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны, 3 февраля 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения в связи с подписанием от имени Азербайджанской Республики Протокола №13 о полной отмене смертной казни Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

По его словам, этим шагом глава государства еще раз продемонстрировал свою волю к обеспечению права на жизнь на самом высоком уровне.

Отметим, что постоянному представителю Азербайджанской Республики при Совете Европы Фахреддину Наджаф оглу Исмаилову предоставлены полномочия на подписание от имени Азербайджанской Республики Протокола №13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В этом году исполняется 25 лет с отмены смертной казни в Азербайджане.