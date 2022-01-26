Азербайджан поднял в ООН вопрос о безнаказанности виновников Ходжалинского геноцида

"В следующем месяце исполняется тридцатилетие крупнейшей резни конфликта, совершенной против мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы. В результате нападения и захвата города сотни мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, был

"В следующем месяце исполняется тридцатилетие крупнейшей резни, совершенной против мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы. В результате нападения и захвата города сотни мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, были зверски убиты или тяжело ранены, взяты в заложники и подвергнуты пыткам, а город был стерт с лица земли".

Как сообщает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев сказал на заседании Совета Безопасности ООН на тему "Военные действия в городах: защита гражданских лиц в городских условиях".

В своем выступлении азербайджанский дипломат отметил, что за прошедшие годы была разработана прочная основа юридически обязательных правовых норм, регулирующих ведение военных действий. Развивающаяся международная судебная практика помогла укрепить международное право и способствовала наказанию виновных за самые серьезные преступления, предотвращению повторения этих преступлений, возмещению ущерба, содействию верховенству права, восстановлению и продвижению мира. Однако все еще остаются серьезные проблемы. Генеральный секретарь в своем последнем докладе о защите гражданских лиц отметил, что вооруженные конфликты по-прежнему приводят к большим потерям среди гражданских лиц, ранениям и психологическим травмам, сексуальному насилию, пыткам и исчезновениям, а также к повреждению и разрушению домов, школ, рынков, больниц и основных объектов гражданской инфраструктуры.

Я.Алиев заявил, что Азербайджан решительно осуждает все нападения на мирных жителей и все нарушения международного гуманитарного права. Вооруженные конфликты, происходящие в городских районах, наносят большой ущерб гражданскому населению и базовой инфраструктуре. Иногда военная сила применяется в таких районах, где нет военных целей или пропорционального военного преимущества, и где гражданские лица и гражданские объекты, против которых применяется оружие, преднамеренно становятся мишенью. Это подвергает гражданских лиц высокому риску неизбирательного действия.

Глава представительства Азербайджана при ООН отметил, что Азербайджан серьезно пострадал от разрушительных последствий агрессии со стороны Армении в начале 1990-х годов. Нарушения защиты гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом на протяжении всего периода войны не были единичными или случайными, поскольку гражданские лица и различные населенные пункты в Азербайджане неоднократно подвергались аналогичным нападениям.

Я. Алиев сказал, что частота и время нападений, преднамеренное нацеливание атак на гражданское население, объекты инфраструктуры, жилые дома, школы и больницы, применение тяжелого взрывного оружия и запрещенных на международном уровне кассетных бомб против густонаселенных районов и вызванные этим масштабы разрушений свидетельствуют о явном намерении Армении запугать и убить мирных жителей Азербайджана и заставить их покинуть свои дома и имущество.