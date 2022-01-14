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Азербайджан поддерживает встречу спецпредставителей Турции и Армении

Азербайджан поддерживает встречу спецпредставителей Турции и Армении “Сегодня в Москве состоится встреча спецпредставителей Турции и Армении. Азербайджан поддерживает этот процесс на нынешнем этапе”.
Внешняя политика
14 января 2022 г. 12:49
Азербайджан поддерживает встречу спецпредставителей Турции и Армении
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“Сегодня в Москве состоится встреча спецпредставителей Турции и Армении. Азербайджан поддерживает этот процесс на нынешнем этапе”.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе открытой дискуссии об основных идеях, озвученных во время интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным СМИ от 12 января.

"Нынешняя политика Армении определяется третьими государствами. Некоторые страны не хотят нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе между Турцией и Арменией", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Azerbaijan supports meeting of Turkish and Armenian special envoys
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələrinin görüşünü dəstəkləyir

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