О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан поддерживает налаживание отношений Турции с Арменией

Азербайджан поддерживает налаживание отношений Турции с Арменией Азербайджан поддерживает налаживание отношений Турции с Арменией. Данное сотрудничество поспособствует развитию регионального сотрудничества.
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 12:13
Азербайджан поддерживает налаживание отношений Турции с Арменией

Азербайджан поддерживает налаживание отношений Турции с Арменией. Данное сотрудничество поспособствует развитию регионального сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции.

При этом глава МИД отметил, что основой налаживая двусторонних отношений может быть только международное право, чего всегда придерживались и Азербайджан, и Турция, но не Армения.

13 декабря в Великом национальном собрании Турции М.Чавушоглу заявил, что будет предпринят ряд шагов для нормализации отношений с Арменией. Он отметил, что Турция намерена открыть чартерное авиасообщение с Арменией.

Позднее бывший посол Турции в США Сердар Кылыч был назначен спецпредставителем страны по нормализации отношений с Арменией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin qurulmasını dəstəkləyir
Версия на английском языке Azerbaijan supports improvement of relations between Turkey and Armenia

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате 3+3 всегда остается открытой
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой
24 декабря 2021 г. 16:19
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
24 декабря 2021 г. 16:12
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2021 г. 15:35
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
24 декабря 2021 г. 09:10
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
23 декабря 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi