Азербайджан поддерживает налаживание отношений Турции с Арменией

Азербайджан поддерживает налаживание отношений Турции с Арменией. Данное сотрудничество поспособствует развитию регионального сотрудничества.

Азербайджан поддерживает налаживание отношений Турции с Арменией. Данное сотрудничество поспособствует развитию регионального сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции.

При этом глава МИД отметил, что основой налаживая двусторонних отношений может быть только международное право, чего всегда придерживались и Азербайджан, и Турция, но не Армения.

13 декабря в Великом национальном собрании Турции М.Чавушоглу заявил, что будет предпринят ряд шагов для нормализации отношений с Арменией. Он отметил, что Турция намерена открыть чартерное авиасообщение с Арменией.

Позднее бывший посол Турции в США Сердар Кылыч был назначен спецпредставителем страны по нормализации отношений с Арменией.