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Азербайджан поддержал резолюцию ООН по борьбе с наркотиками

Азербайджан поддержал резолюцию ООН по борьбе с наркотиками Постоянное представительство Азербайджана при ООН поддержало резолюцию, которая по инициативе Узбекистана была вынесена на обсуждение и принята на Генеральной Ассамблее ООН.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 19:33
Азербайджан поддержал резолюцию ООН по борьбе с наркотиками

Постоянное представительство Азербайджана при ООН поддержало резолюцию, которая по инициативе Узбекистана была вынесена на обсуждение и принята на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает американское бюро Report, концепция резолюции "О готовности стран Центральной Азии выступать и сотрудничать как единый фронт эффективного решения и преодоления проблем, связанных с наркотиками", предложенная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года, была вынесена на обсуждение на Ассамблее.

Первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Нармин Ахангари отметила, что Азербайджан приветствует решимость стран Центральной Азии ответить на вызовы, связанные с наркотиками, и создать общество, свободное от наркомании, а также внести свой вклад в эффективное решение проблемы наркотиков и борьбу с ней в мире.

Проект резолюции был поддержан и принят более чем 30 странами-членами, включая Азербайджан, Алжир, Армению, Бахрейн, Беларусь, Китай, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Казахстан, Кыргызстан, Иран, Индонезию, Иорданию, Марокко, ОАЭ, Оман, Пакистан.

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Версия на английском языке Azerbaijan supports resolution on fight against drugs at UN
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-də narkotiklərlə mübarizəyə dair qətnaməyə dəstək verib

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