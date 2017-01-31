Азербайджан поддержал инициативу Таджикистана в ООН об эффективном водоиспользовании

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Резолюция "Вода для устойчивого развития", выдвинутая по инициативе Таджикистана, была принята в ходе заседания Генассамблеи ООН всеми странами-членами организации, включая Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Таджикистана в Азербайджане.

"Принятая инициатива предполагает важность продвижения эффективного водопользования на всех уровнях с учетом взаимосвязей между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружающей средой. В этой связи данная инициатива при утверждении в рамках заседания ГА ООН получила единогласную поддержку со стороны всех стран-членов этой организации, включая дружественный нам Азербайджан", - заявил Зохир Саидов.

Глава диппредставительства отметил, что данное десятилетие содействует достижению целей устойчивого развития в области комплексного управления водными ресурсами, реализации и продвижения проектов и программ в области водных ресурсов, укрепления сотрудничества и охватывает вопросы, связанные с эффективным использованием водных ресурсов и интеграцией между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружающей средой. "А также принятая резолюция возлагает управление организационными вопросами и реализацию данного десятилетия на генерального секретаря ООН", - подчеркнул посол.

В сообщении говорится, что в соответствии с данной резолюцией предусмотрено проведение двух рабочих диалогов под руководством президента 71-й сессии ГА ООН по обсуждению вопроса о повышении интеграции и координации деятельности ООН, связанной с водными ресурсами, а также Среднесрочного обзора ООН по ходу осуществления Десятилетия в рамках 77-й сессии ГА ООН.