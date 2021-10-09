Азербайджан поддержал Грузию в ООН

В Женеве в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека был представлен отчет “Сотрудничество с Грузией”.

В Женеве в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека был представлен отчет “Сотрудничество с Грузией”.

Как сообщает грузинское бюро Report, в документе отражена ситуация с правами человека в Грузии и ситуация в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, на заседании заместитель министра Александр Хвтисиашвили проинформировал представителей стран-членов ООН о тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях.

Он отметил, что незаконная прокладка оккупантами железных проводов, закрытие линии оккупации и отказ в медицинской эвакуации привели к ухудшению гуманитарной ситуации и гибели людей.

В докладе подчеркивается, что представителям Верховного комиссара ООН по делам беженцев не разрешили въезд на оккупированные территории, так же как и в предыдущие годы. В документе также содержится призыв создать условия для въезда в абхазскую и цхинвальскую области представителей Верховного комиссариата, других международных или региональных организаций.

Участвовавшие в сессии делегации Европейского Союза, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Украины, Финляндии и Швеции выразили поддержку Грузии. Они приветствовали достигнутый в Грузии прогресс в области защиты прав человека, выразили решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету страны в рамках международно признанных границ. Выражена обеспокоенность ситуацией с правами человека на оккупированных территориях Грузии.

Напомним, что в этом году Азербайджан уже второй раз поддерживает Грузию в высшей международной структуре. Так, в июне этого года в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке была принята резолюция “О статусе грузинских вынужденных переселенцев и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии”, за которую проголосовал Азербайджан.