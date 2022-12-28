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Азербайджан подаст в суд на незаконно действующую в Карабахе швейцарскую компанию

Азербайджан подаст в суд на незаконно действующую в Карабахе швейцарскую компанию Азербайджн подал иски против Армении в Международный суд и в Европейский суд по правам человека.
Внешняя политика
28 декабря 2022 г. 12:58
Азербайджан подаст в суд на незаконно действующую в Карабахе швейцарскую компанию

Азербайджн подал иски против Армении в Международный суд и в Европейский суд по правам человека.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что выплата Арменией компенсации Азербайджану является сложным вопросом: "В связи с этим будут поданы обращения в местные суды. Надеюсь, результат будет положительным. Например, есть швейцарская компания, которая незаконно осуществляет деятельность в Карабахе и получает прибыль. Мы готовим иск в швейцарский суд против этой компании".

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Версия на английском языке Azerbaijan to sue Swiss company over illegal operations in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərən İsveçrə şirkətini məhkəməyə verəcək

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