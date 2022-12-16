Резидент-координатор ООН: Азербайджан подает пример другим странам в вопросах регулирования миграции

Азербайджан подает пример другим странам в вопросах регулирования миграционных процессов.

Азербайджан подает пример другим странам в вопросах регулирования миграционных процессов.

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на проходящем в Баку мероприятии "Мигранты в Азербайджане: равенство, разнообразие и инклюзивность".

Резидент-координатор ООН отметила, что Азербайджан, который входит в число первых стран, подписавших Глобальной пакт ООН о миграции в 2018 году, подает пример другим в эффективности работ по миграции.

По ее словам, тема сегодняшней встречи охватывает крайне важные вопросы в современном мире: "Международный день мигрантов - важный день для того, чтобы поговорить о положительном вкладе мигрантов в страны, где они проживают, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются".