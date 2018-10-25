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    Азербайджан поблагодарил Словению за принятое решение в связи с Ходжалинским геноцидом

    © mfa.gov.az

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Национального совета Словении Алоизом Ковшкой.

    Как сообщили Report в МИД, стороны высоко оценили нынешний уровень двусторонних отношений, подчеркнув необходимость усиления сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма и др.

    Э.Мамедъяров поблагодарил своего коллегу за основанную на международных нормах и принципах справедливую позицию законодательного органа Словении по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и принятое Национальным Советом Словении решение в связи с Ходжалинским геноцидом.

    Стороны также обсудили проекты, осуществленные по инициативе Азербайджана, в частности, вопросы сотрудничества в рамках Южного газового коридора.

    Также на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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