Азербайджан поблагодарил Словению за принятое решение в связи с Ходжалинским геноцидом

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Национального совета Словении Алоизом Ковшкой.

Как сообщили Report в МИД, стороны высоко оценили нынешний уровень двусторонних отношений, подчеркнув необходимость усиления сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма и др.

Э.Мамедъяров поблагодарил своего коллегу за основанную на международных нормах и принципах справедливую позицию законодательного органа Словении по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и принятое Национальным Советом Словении решение в связи с Ходжалинским геноцидом.

Стороны также обсудили проекты, осуществленные по инициативе Азербайджана, в частности, вопросы сотрудничества в рамках Южного газового коридора.

Также на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.