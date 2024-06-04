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Азербайджан поблагодарил Саудовскую Аравию за финансовую поддержку в ликвидации последствий минного загрязнения

Азербайджан поблагодарил Саудовскую Аравию за финансовую поддержку в ликвидации последствий минного загрязнения Азербайджан поблагодарил Саудовскую Аравию за финансовую поддержку в размере 3 млн долларов США для ликвидации негативных последствий минного загрязнения на освобожденных от оккупации территориях.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 19:30
Азербайджан поблагодарил Саудовскую Аравию за финансовую поддержку в ликвидации последствий минного загрязнения

Азербайджан поблагодарил Саудовскую Аравию за финансовую поддержку в размере 3 млн долларов США для ликвидации негативных последствий минного загрязнения на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

В ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов отметил важность поддержки со стороны Саудовской Аравии в постконфликтный период.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством с Саудовской Аравией в рамках подготовки к проведению Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проведен обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах сотрудничества между двумя странами в направлении перехода к зеленой энергетике.

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