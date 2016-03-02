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    Aзербайджан передал иранской стороне 21 заключенного

    В настоящее время в азербайджанских тюрьмах находятся более 125 иранских граждан, еще 63 человека находятся в СИЗО

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан передал сегодня иранской стороне 21 гражданина этой страны, которые отбывали тюремные сроки в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

    Согласно информации, заключенные были переданы Ирану через приграничный КПП "Астара". Заключенные продолжат отбывать срок на родине. Было также отмечено, что среди переданных иранской стороне заключенных - 3 женщины.

    Переданные Ирану заключенные в основном отбывали срок за контрабанду наркотиков. 

    Передача заключенных осуществлена в рамках соглашения между двумя странами о передаче заключенных для продолжения отбывания срока у себя на родине.

    В посольстве также отметили, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах находятся более 125 иранских граждан, еще 63 человека находятся в СИЗО.

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