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Азербайджан передал Армении останки тел двух военных, найденные на освобожденных территориях

Азербайджан передал Армении останки тел двух военных, найденные на освобожденных территориях
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 15:42
Азербайджан передал Армении останки тел двух военных, найденные на освобожденных территориях

Азербайджан передал Армении останки тел двух военнослужащих, найденные на территориях, освобожденных после антитеррористической операции, проведенной в сентябре 2023 года.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Останки были обнаружены рядом с возвышенностью Бугдадаг в направлении Дашкесанского района и горы Деве Кяльбаджарского района.

Было установлено, что останки принадлежат двум погибшим во время боевой операции на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года армянским военнослужащим.

Экспертиза в центре генетических исследований военно-медицинского штаба Службы государственной безопасности установила, что останки принадлежат двум пропавшим без вести армянским военнослужащим.

"Азербайджанская Республика в очередной раз продемонстрировала приверженность принципам гуманизма и 21 июня передала останки двух армянских солдат Армении без участия третьей стороны или какого-либо посредника", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan returns remains of two Armenian soldiers in humanitarian gesture
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə aşkarlanan iki erməni hərbçinin meyitlərinin qalıqları qarşı tərəfə verilib

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