Азербайджан передал Армении останки тел двух военных, найденные на освобожденных территориях

Азербайджан передал Армении останки тел двух военнослужащих, найденные на территориях, освобожденных после антитеррористической операции, проведенной в сентябре 2023 года.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Останки были обнаружены рядом с возвышенностью Бугдадаг в направлении Дашкесанского района и горы Деве Кяльбаджарского района.

Было установлено, что останки принадлежат двум погибшим во время боевой операции на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года армянским военнослужащим.

Экспертиза в центре генетических исследований военно-медицинского штаба Службы государственной безопасности установила, что останки принадлежат двум пропавшим без вести армянским военнослужащим.

"Азербайджанская Республика в очередной раз продемонстрировала приверженность принципам гуманизма и 21 июня передала останки двух армянских солдат Армении без участия третьей стороны или какого-либо посредника", - отмечается в сообщении.