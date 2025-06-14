Азербайджан ожидает конкретных шагов от Армении по Зангезурскому коридору

Азербайджан ожидает конкретных шагов от Армении по Зангезурскому коридору

Азербайджан ожидает от Армении конкретных действий по вопросу Зангезурского коридора, который имеет стратегическое значение для всего региона.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни" в рамках форума GLOBSEC-2025.

Гаджиев подчеркнул, что инициатива Армении "Перекресток мира" является чрезмерно ограниченным и запоздалым подходом.

"Когда территории Азербайджана находились под оккупацией, мы обсуждали вопрос коммуникаций как часть процесса урегулирования конфликта. Сейчас конфликт разрешен. Мы создали полную безопасность и стабильность в регионе. Армения может стать частью региональных обсуждений и ключевых транспортных связей. Мы ведем переговоры с Арменией. У нас нет намерений маргинализировать или изолировать кого-либо в регионе, но у нас также есть определенные ожидания от Армении", - сказал он.

Гаджиев напомнил, что Армения держала Нахчыван в блокаде на протяжении 30 лет, и теперь Баку ждет от Еревана конкретных шагов: "Этот шаг связан с Зангезурским коридором. В Армении испытывают определенное раздражение по поводу слова 'коридор'. Я всегда в шутку говорю, что хотел бы, чтобы вся территория Азербайджана была коридором. Хорошо, пусть называют это как хотят, но в первую очередь мы хотим иметь связь с Нахчываном, потому что на протяжении 30 лет мы были лишены этой возможности. После этого для Армении также могут открыться другие возможности. Мы хотим видеть Армению частью региональной транспортной системы", - сказал он.