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Азербайджан ответил МИД Люксембурга 

Азербайджан ответил МИД Люксембурга  Управление пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики прокомментировало некоторые высказывания министра иностранных дел Люксембурга, прозвучавшие в ходе выступления на 46-м заседании Совета ООН по правам человека.
Внешняя политика
25 февраля 2021 г. 16:03
Азербайджан ответил МИД Люксембурга 

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики прокомментировало некоторые высказывания министра иностранных дел Люксембурга, прозвучавшие в ходе выступления на 46-м заседании Совета ООН по правам человека.

Как сообщили Report в МИД, обвинение 24 февраля министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном во время своего выступления на 46-м заседании Совета ООН по правам человека Азербайджана в военном нападении, повлекшем массовые разрушения в Нагорном Карабахе, и в поддержке со стороны Турции, свидетельствует о его предвзятой позиции, которую он демонстрирует вследствие неинформированности о ситуации в регионе, и полностью противоречит соответствующим принципам международного права.

Было отмечено, что почему Жан Ассельборн, который старается позиционировать себя как защитника прав человека, ни разу не поднял в Совете ООН по правам человека или на другой соответствующей международной платформе вопрос о том, что Армения в течение почти 30 лет держала под оккупацией 20 процентов признанных на международном уровне территорий Азербайджана, проводила на этих землях кровавую этническую чистку, грубо нарушая фундаментальные права более одного миллиона азербайджанцев? Или МИД Люксембурга не обладает информацией о том, что в ходе военных действий, начавшихся в результате очередной военной провокации, предпринятой Арменией 27 сентября, вооруженные силы Армении целенаправленно обстреливали гражданских лиц, находящихся далеко от зоны боевых действий, убили более 100 невинных азербайджанцев?

Превращение вопроса прав человека в предмет политической предвзятости никому не делает чести, в том числе министру иностранных дел Люксембурга.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tərəfi Lüksemburq XİN başçısına cavab verib

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