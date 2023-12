Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

Он отметил, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана, в Украину была отправлена вторая партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования.