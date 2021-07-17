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Азербайджан отправил в Кыргызстан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19

Азербайджан отправил в Кыргызстан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19 По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан направлена гуманитарная помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Внешняя политика
17 июля 2021 г. 09:29
Азербайджан отправил в Кыргызстан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан направлена гуманитарная помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Кыргызской Республике.

16 июля самолет с 40 тысячами доз вакцины AstraZeneca совершил посадку в Международном аэропорту "Манас" в Кыргызстане.

Груз приняли дипломаты посольства Азербайджана в Кыргызской Республике, а также заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров, статс-секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Жапаркуль Ташиев и директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гюльбара Ишенаписова.

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Версия на английском языке Azerbaijan sends 40,000 doses of coronavirus vaccine to Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qırğızıstana 40 min doza peyvənd göndərdi

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