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Азербайджан отправил в Грузию более 17 тыс. учебников и методических пособий

Азербайджан отправил в Грузию более 17 тыс. учебников и методических пособий Министерство образования Азербайджана направило в азербайджаноязычные средние школы Грузии учебники и методические пособия на 2020-2021 учебный год.
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 13:07
Азербайджан отправил в Грузию более 17 тыс. учебников и методических пособий

Министерство образования Азербайджана направило в азербайджаноязычные средние школы Грузии учебники и методические пособия на 2020-2021 учебный год.

Как передает грузинское бюро Report, сегодня через посольство Азербайджана в Грузии учебные пособия были переданы Министерству образования и науки этой страны.

Представленные пособия состоят из 17 848 экземпляров учебников родного языка и литературы и методических пособий для учителей по 21 наименованию. Учебники и методические пособия будут розданы в азербайджаноязычные школы в ближайшие недели.

Азербайджан с 1994 года обеспечивает учебниками наших соотечественников в Грузии. До сих пор в Грузию было направлено около 600 тыс. учебников и других методических пособий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Gürcüstana 17 mindən çox dərslik və metodik vəsait göndərib

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