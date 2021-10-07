Азербайджан отправил в Грузию более 17 тыс. учебников и методических пособий

Министерство образования Азербайджана направило в азербайджаноязычные средние школы Грузии учебники и методические пособия на 2020-2021 учебный год.

Министерство образования Азербайджана направило в азербайджаноязычные средние школы Грузии учебники и методические пособия на 2020-2021 учебный год.

Как передает грузинское бюро Report, сегодня через посольство Азербайджана в Грузии учебные пособия были переданы Министерству образования и науки этой страны.

Представленные пособия состоят из 17 848 экземпляров учебников родного языка и литературы и методических пособий для учителей по 21 наименованию. Учебники и методические пособия будут розданы в азербайджаноязычные школы в ближайшие недели.

Азербайджан с 1994 года обеспечивает учебниками наших соотечественников в Грузии. До сих пор в Грузию было направлено около 600 тыс. учебников и других методических пособий.