Азербайджан отправил в Грузию 100 тонн жидкого медицинского кислорода

Грузия импортировала из Азербайджана 100 тонн жидкого медицинского кислорода.

Грузия импортировала из Азербайджана 100 тонн жидкого медицинского кислорода.

"Благодаря помощи правительства Азербайджана оперативно было доставлено необходимое количество жидкого медицинского кислорода. Азербайджанская сторона также обязалась доставить в страну медицинский кислород для клиник, занимающихся лечением больных коронавирусом в Грузии".

Как сообщает местное бюро Report, об этом телеканалу "Рустави-2" заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Он поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку.

Посол сказал, что тесное сотрудничество с Азербайджаном продолжает устранять дефицит жидкого медицинского кислорода в клиниках Грузии.

Грузия переживает пик второй волны пандемии коронавируса. Использование медицинского кислорода в клиниках увеличилось втрое.