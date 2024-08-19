Байрамов: Баку нацелен на нормализацию с Ереваном при условии устранения всех необоснованных требований

Азербайджан открыт к переговорному процессу с Арменией.

Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, однако все необоснованные требования должны быть полностью устранены.

Как передает Report , об этом "Известиям" заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, однако все необоснованные требования, которые многие десятилетия диктовались армянской стороной, должны быть полностью устранены.

Это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций, а это должно найти свое отражение в юридически обоснованной форме", - подчеркнул он.

Байрамов также подчеркнул, что Азербайджан никогда не отказывался от различных площадок для переговоров с Арменией.

"Площадка Российской Федерации всегда была для нас приемлемой, и после этого мы готовы использовать данную площадку. Но в последнее время именно армянская сторона не давала на это согласия. Для нас основным вопросом является устранение всех территориальных претензий", - сказал он.

По словам министра, мирный договор между двумя странами должен устранить потенциальные риски: "Это не секрет, что в основополагающих документах Армении, в Акте о независимости, в Конституции, все еще присутствуют территориальные претензии к Азербайджану и это абсолютно неприемлемо. На сегодняшний день это является основным препятствием к мирному процессу".