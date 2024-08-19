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Байрамов: Баку нацелен на нормализацию с Ереваном при условии устранения всех необоснованных требований

Байрамов: Баку нацелен на нормализацию с Ереваном при условии устранения всех необоснованных требований Азербайджан открыт к переговорному процессу с Арменией.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 14:51
Байрамов: Баку нацелен на нормализацию с Ереваном при условии устранения всех необоснованных требований

Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, однако все необоснованные требования должны быть полностью устранены.

Как передает Report , об этом "Известиям" заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, однако все необоснованные требования, которые многие десятилетия диктовались армянской стороной, должны быть полностью устранены.

Это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций, а это должно найти свое отражение в юридически обоснованной форме", - подчеркнул он.

Байрамов также подчеркнул, что Азербайджан никогда не отказывался от различных площадок для переговоров с Арменией.

"Площадка Российской Федерации всегда была для нас приемлемой, и после этого мы готовы использовать данную площадку. Но в последнее время именно армянская сторона не давала на это согласия. Для нас основным вопросом является устранение всех территориальных претензий", - сказал он.

По словам министра, мирный договор между двумя странами должен устранить потенциальные риски: "Это не секрет, что в основополагающих документах Армении, в Акте о независимости, в Конституции, все еще присутствуют территориальные претензии к Азербайджану и это абсолютно неприемлемо. На сегодняшний день это является основным препятствием к мирному процессу".

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Версия на английском языке Azerbaijan determined to normalize ties with Armenia, Minister Bayramov says
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq niyyətindədir

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