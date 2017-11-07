Азербайджан отказался подписать соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области чрезвычайных ситуаций

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан, Молдова, Узбекистан не подписали новое соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джаббаров на заседании комитета.

Совет Федерации России 8 ноября намерен ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принять такое решение верхней палате рекомендовал комитет по международным делам.

Так, на вопрос заместителя председателя данного комитета Владимира Джаббаров о том, "почему соглашение не подписали Молдова, Азербайджан и Узбекистан", присутвовавшие на заседании представители МИД России пояснили, что у этих стран будет действовать старое соглашение.

Член комитета депутат Игорь Морозов указал так, что самое первое соглашение о сотрудничестве было подписано еще в 1990-х годах и уже устарело.

"Мы видим, что Азербайджан имеет свои взгляды в рамках взаимодействия СНГ. Молдова, участвуя в СНГ, также сегодня активно взаимодействует с Европейским союзом, поэтому их поведение вполне объяснимо", - подчеркнул парламентарий.

Соглашение предусматривает оказание добровольной помощи среди стран СНГ в сфере прогнозирования и мониторинга, взаимного оповещения, планирования и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.