Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

Азербайджан отказался от запланированной на 5 октября пятисторонней встречи в Гранаде (Испания).

Азербайджан отказался от запланированной на 5 октября пятисторонней встречи в Гранаде (Испания).

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию, где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии.

Причиной тому стала деструктивная позиция Франции, которая является участником планируемой пятисторонней встречи, а также несогласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции в ней.

Азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров в этих условиях.