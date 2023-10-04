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Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде Азербайджан отказался от запланированной на 5 октября пятисторонней встречи в Гранаде (Испания).
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 13:51
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

Азербайджан отказался от запланированной на 5 октября пятисторонней встречи в Гранаде (Испания).

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию, где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии.

Причиной тому стала деструктивная позиция Франции, которая является участником планируемой пятисторонней встречи, а также несогласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции в ней.

Азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров в этих условиях.

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Версия на английском языке Azerbaijan refuses to participate in scheduled five-sided meeting in Granada
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qranada şəhərində planlaşdırılan beştərəfli görüşdən imtina edib

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