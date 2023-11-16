МИД: Считаем неуместной возможность визитов официальных лиц США в Азербайджан на высоком уровне

Считаем неуместной возможность визитов официальных лиц США в Азербайджан на высоком уровне.

Считаем неуместной возможность визитов официальных лиц США в Азербайджан на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, сделанных на слушаниях подкомитета по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

В ответ на заявления американской стороны о том, что США отложили инициированные двусторонние встречи и контакты на высоком уровне в отношении Азербайджана и о том, что "наши двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше", в МИД Азербайджана подчеркнули, что отношения не могут быть односторонними.

"Таким образом, аналогичный подход будет применяться и Азербайджаном. В таких условиях мы считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан", - говорится в комментарии.