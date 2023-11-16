О нас

МИД: Считаем неуместной возможность визитов официальных лиц США в Азербайджан на высоком уровне

МИД: Считаем неуместной возможность визитов официальных лиц США в Азербайджан на высоком уровне Считаем неуместной возможность визитов официальных лиц США в Азербайджан на высоком уровне.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 15:16
МИД: Считаем неуместной возможность визитов официальных лиц США в Азербайджан на высоком уровне

Считаем неуместной возможность визитов официальных лиц США в Азербайджан на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, сделанных на слушаниях подкомитета по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

В ответ на заявления американской стороны о том, что США отложили инициированные двусторонние встречи и контакты на высоком уровне в отношении Азербайджана и о том, что "наши двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше", в МИД Азербайджана подчеркнули, что отношения не могут быть односторонними.

"Таким образом, аналогичный подход будет применяться и Азербайджаном. В таких условиях мы считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан", - говорится в комментарии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: ‘We consider the possibility of high-level visits from the United States to Azerbaijan inappropriate’
Версия на азербайджанском языке XİN: "ABŞ-dən Azərbaycana yüksək səviyyəli səfərləri yersiz hesab edirik"

Самое важное

Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
16 ноября 2023 г. 15:29
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
16 ноября 2023 г. 14:11
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi