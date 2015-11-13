Азербайджан отчитался в ООН о выполнении Конвенции против пыток

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В рамках 56-й сессии Комитета против пыток ООН в Женеве был рассмотрен четвертый периодический доклад Азербайджана по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, на сессии Азербайджан представила делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым. В своем выступлении замминистра отметил значение, придаваемое Азербайджаном сотрудничеству с органами ООН, а также проинформировал о Национальном плане действий по охране прав человека в Азербайджане, Плане действий по борьбе против торговли людьми и довел до сведения информацию в связи с принятием и реализацией Концепции развитии "Азербайджан- 2020: Взгляд в будущее".

Он также коснулся предпринимаемых в Азербайджане мер по совершенствованию судебной и пенитенциарной систем, увеличению прозрачности в сфере борьбы с коррупцией, реформам государственного управления, созданию и деятельности службы "ASAN", по борьбе с бытовым насилием и торговлей людьми.

Замминистра подчеркнул, что продолжающаяся со стороны Армении оккупация 20% азербайджанских территорий и результаты оккупации создают серьезные препятствия для выполнения Азербайджаном взятых на себя обязательств по защите прав человека.

В ходе сессии члены Комитета задали членам делегации вопросы в связи с защитой прав человека и на них были получены содержательные ответы. Мероприятие прошло в формате интерактивного диалога.