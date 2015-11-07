Азербайджан отчитается в ООН о выполнении Конвенции против пыток

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан, наряду с другими странами, в очередной раз отчитается в ООН о выполнении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Как сообщает Report, работа сессии Комитета ООН против пыток начнется 9 ноября и продлится до 9 декабря. В этот период на ней будут рассмотрены также доклады Австрии, Дании, Иордании, Китая и Лихтенштейна.

Рассмотрение доклада Азербайджана запланировано на 11-12 ноября.

Азербайджан является одним из 158 государств-участников Конвенции и обязан регулярно отчитываться в одноименном Комитете, который состоит из 10 независимых экспертов.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания была одобрена Генеральной Ассамблей ООН в 1984 году. К настоящему времени ее ратифицировали 156 государств.

Раз в четыре года каждое государство-участник отчитывается о принятых законодательных и административных мерах по ее выполнению.