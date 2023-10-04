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Азербайджан осудил заявление МИД Армении в связи с арестом сепаратистов

Азербайджан осудил заявление МИД Армении в связи с арестом сепаратистов "Мы решительно осуждаем протест Министерства иностранных дел Армении в связи с арестом официальным Баку членов сепаратистского режима, созданного на наших суверенных территориях в результате агрессии и оккупации этой страны против Азербайджана".
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 15:31
Азербайджан осудил заявление МИД Армении в связи с арестом сепаратистов

Решительно осуждаем заявление МИД Армении от 4 октября, cодержащее протест в связи с арестом членов сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что данное заявление демонстрирует, что Армения не отказывается от агрессивной политики, которую ведет в отношении Азербайджана на протяжении десятилетий. Оно также представляет собой попытку оправдать действия арестованных лиц.

Ставить под сомнение легитимность ареста лиц, указанных в уголовном деле, возбужденном по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, по фактам агрессии против Азербайджана, поощрения сепаратизма, террористических актов, совершения военных и других тяжких преступлений против мира и человечности, недопустимо.

Тот факт, что Армения, несмотря на свои неудачи в Международном суде, продолжает необоснованно и вопреки нормам и принципам международного права предъявлять иски в суд, демонстрирует, что эта страна не заинтересована в процессе мира и нормализации отношений с Азербайджаном.

Подобная деятельность Армении является основным источником угрозы установлению мира, безопасности и справедливости в регионе, отметили в МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan condemns statement of Armenian Foreign Ministry regarding arrest of separatists
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