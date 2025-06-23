Азербайджан осудил террористический акт в церкви в Дамаске

Азербайджан осудил террористический акт в церкви в Дамаске

Азербайджан решительно осуждает произошедший накануне в столице Сирии Дамаске террористический акт в церкви.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети в "Х".

"Решительно осуждаем ужасающую террористическую атаку на церковь Святого Ильи в Дамаске, Сирия. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем тем, кто пострадал от этого бессмысленного акта насилия. Мы солидарны с правительством и народом Сирии, призывая к единству в борьбе с экстремизмом", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 22 июня в греческой православной церкви Святого Ильи в Дамаске. По словам очевидцев, двое мужчин начали стрельбу по прихожанам, после чего один из них подорвал себя. В МВД Сирии заявили, что смертник был связан с террористической организацией ИГИЛ.