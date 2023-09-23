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Азербайджан организовал в штаб-квартире ООН круглый стол на тему "Деколонизация: тихая революция"

Азербайджан организовал в штаб-квартире ООН круглый стол на тему "Деколонизация: тихая революция" В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке состоялся организованный Азербайджаном круглый стол на тему "Деколонизация: тихая революция".
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 05:22
Азербайджан организовал в штаб-квартире ООН круглый стол на тему Деколонизация: тихая революция

В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке состоялся организованный Азербайджаном круглый стол на тему "Деколонизация: тихая революция".

Как передает американское бюро Report, на международной конференции, проведенной по инициативе и при организационной поддержке "Бакинской инициативной группы", а также постоянного представительства Азербайджана при ООН, приняли участие представители движений за независимость таких французских заморских регионов, как Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа, представитель меланезийской инициативной группы, официальные лица ООН, дипломаты, послы, работающие в ООН, в частности, представители государств и народов, подвергшихся колонизации в мире.

Продолжающиеся в течение дня обсуждения прошли под модераторством первого секретаря постоянного представительства нашей страны при ООН Вадима Гусмана. Дипломат отметил, что основной целью конференции является проведение обсуждений для того, чтобы воспользоваться возможностями, созданными принятием Генеральной Ассамблеей ООН резолюции № 75/123 "Международное четвертое десятилетие отмены колониализма". Он отметил, что одной из основных целей Движения неприсоединения, в котором Азербайджан председательствовал на протяжении трех лет, является поддержка народов, борющихся за независимость в рамках фундаментальных принципов международного права.

Участники конференции рассказали об ужасах французского колониального империализма, укоренившегося в странах, которые они представляют, и до сих пор отравляет их общины. В выступлениях было отмечено, что Франция занимает первое место среди стран, систематически практикующих колониализм, и до сих пор контролирующих эти страны в культурном, экономическом и политическом плане. Подчеркивалось, что Франция использовала в работорговле народы стран, которые присоединяла с обещанием независимости во время мировых войн, эксплуатировала все человеческие ресурсы в регионе. Неслучайно в международных отчетах отразился тот факт, что величайшие геноциды в истории человечества были совершены при поддержке Франции.

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Венесуэлы при ООН Хоакин Перес Айестаран рассказал о многолетней борьбе ООН с колонизацией и подчеркнул важность сотрудничества для искоренения всех форм и проявлений колониализма. Дипломат отметил, что Франция использовала самую постыдную модель колонизации в течение более чем 50 лет и продолжает эту духовную оккупацию и сегодня. Посол подчеркнул, что настало время для полного предотвращения таких шагов ряда стран, которые даже в 21 веке продолжают колонизацию на уровне государственной политики во всех ее формах.

В завершение конференции было принято итоговое заявление о включении Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы в список стран ООН по процедурам деколонизации. Участники мероприятия поблагодарили "Бакинскую инициативную группу" и Азербайджан за борьбу против колониализма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Azərbaycanın ev sahibliyi ilə “Dekolonizasiya: Sakit inqilab” adlı dəyirmi masa keçirilib

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