Азербайджан опровергает обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Азербайджан опровергает обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Баку официально опроверг обвинения пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи в якобы плохом обращении с заключенными иранского происхождения в Азербайджане.

Как сообщает Report, с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, вся информация о задержанных и арестованных гражданах Исламской Республики официально передана иранской стороне, подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, в пенитенциарных учреждениях Минюста Азербайджана защищают права, законные интересы и личную безопасность осужденных и арестованных граждан Исламской Республики Иран. Они обеспечены необходимыми материально-бытовыми условиями.

Гаджизаде напомнил, что согласно азербайджанскому законодательству, осужденные и арестованные лица имеют право на телефонные разговоры, получение посылок, встречи с членами семьи. В некоторых пенитенциарных учреждениях заключенные граждане Ирана имеют возможность говорить с членами семьи по видеосвязи.

Кроме того, все иностранные граждане регулярно проходят медицинские осмотры в медико-санитарной части. Лекарственные препараты, которые сотрудники посольства Ирана передали своим гражданам, в соответствии с требованиями нормативных актов были приняты сотрудниками медицинской службы и доставлены осужденным.

По словам представителя МИД, только в этом году были созданы условия для проведения консульских встреч между иранскими дипломатами и 37 осужденными гражданами. Последняя такая встреча с двумя гражданами Ирана состоялась 31 июля.

"Иранской стороне хорошо известно о проявленном Азербайджаном гуманизме. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 26 мая 2025 года были помилованы 5 граждан Ирана.

В свою очередь иранская отказывается предоставить азербайджанским дипмиссиям информацию о большинстве задержанных и арестованных граждан Азербайджана в Исламской Республике. Азербайджанским гражданам в большинстве случаев не разрешается встречаться и устанавливать телефонную связь с дипломатами и членами семьи, а также подавать заявления на отбывание оставшейся части наказания в Азербайджанской Республике в соответствии с положениями межправительственного договора от 21 февраля 1998 года", - говорится в заявлении.

Гаджизаде также напомнил, что несмотря на запросы, Баку не получает информацию о судебных заседаниях и решениях по делам граждан Азербайджана в Иране.

"Баку всегда выступал за обсуждение подобных вопросов без политизации, на двусторонней основе, по дипломатическим каналам. Последние переговоры в этом направлении были проведены 15 апреля 2025 года в Тегеране во время очередных консульских консультаций", — подытожил представитель МИД.