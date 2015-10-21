Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан окажет помощь Украине в вопросе беженцев и вынужденных переселенцев, в связи с этим планируется провести консультации между двумя странами. Об этом Report заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

"Для нас вопрос этот сейчас очень важный. Мы столкнулись с проблемой вынужденных переселенцев недавно. Мы не были готовы к этому и Кабинет министров учредил административный орган, который как раз будет заниматься делами людей, которые сегодня оказались в этой ситуации. Хотели бы изучить опыт Азербайджана. Для нас это очень важный вопрос", - заявил посол.

А. Мищенко отметил, что на встрече с вице-премьер-министром Али Гасановым была достигнута договоренность о том, что азербайджанская сторона окажет помощь новосформированному государственному департаменту по делам Крыма, Севастополя и внутренне перемещенных лиц в Украине, поделится своим опытом в области правового регулирования вопросов подобной проблематики.

Посол отметил, что в данный момент решается вопрос о сроках таких консультаций, он выразил надежду, что они состоятся до конца года: "Украинская сторона закончила формирование этого органа, у нас уже есть председатель этой структуры и мы будем сейчас просить азербайджанскую сторону рассмотреть возможность приезда нашей делегации в Азербайджан для проведения этих консультаций".