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Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 13:26
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме в июле текущего года. 

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Баку.

Байрамов подчеркнул, что на сегодняшний день Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более $40 млн и продолжит ее оказывать. 

"Баку придает большое значение предстоящей в Риме конференции по восстановлению Украины и считает ее важным событием с точки зрения усилий по восстановлению страны. В этой связи мы также примем участие в этом мероприятии", - отметил Байрамов. 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ukraynanın Bərpası Konfransında iştirak edəcək

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