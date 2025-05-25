Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме в июле текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Баку.

Байрамов подчеркнул, что на сегодняшний день Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более $40 млн и продолжит ее оказывать.

"Баку придает большое значение предстоящей в Риме конференции по восстановлению Украины и считает ее важным событием с точки зрения усилий по восстановлению страны. В этой связи мы также примем участие в этом мероприятии", - отметил Байрамов.