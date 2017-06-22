Азербайджан оказал помощь четырем странам, столкнувшимся с угрозой голода

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан направил помощь четырем странам, столкнувшимся с угрозой голода.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, посредством Агентства помощи международному развитию (AİDA) людям, страдающим от нехватки продовольствия из-за возникшего гуманитарного кризиса в Сомали, Йемене, Южном Судане и северо-восточной части Нигерии по линии ООН была оказана помощь в размере 50.000 долларов США.

Эта помощь со стороны Азербайджана была осуществлена на основе обращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. В обращении генерального секретаря ООН для поддержки 20 млн людей, особенно малолетних детей и женщин, и устранения гуманитарного кризиса было указано о необходимости скоординированной своевременной и адресной гуманитарной деятельности в указанных странах и выражалась просьба оказать помощь.

В МИД сообщили, что устойчивый экономический рост позволил Азербайджану сконцентрировать внимание на своей национальной стратегии развития, это также позволило ему активно поддерживать международное развитие. Азербайджан посредством Фонда Гейдара Алиева, AİDA и других структур поддерживает международные проекты гуманитарной помощи и устойчивого развития.

Избрание Азербайджана членом Экономического и социального совета ООН на 2017-2019 гг. создает дополнительные возможности для активного участия в обсуждениях по устойчивому развитию и для того, чтобы внести вклад в развитие на международном уровне.