Азербайджан оказал Индонезии гуманитарную помощь

Правительство Азербайджана оказало Индонезии гуманитарную помощь на сумму 50 тысяч долларов США.
Об этом Report сообщили в МИД.
Было отмечено, что помощь была оказана в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях поддержки ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 15 января на индонезийском острове Сулавеси.
Общество Красного креста Индонезии выразило азербайджанскому народу во главе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым благодарность за гуманитарную помощь.
Землетрясение силой 6,2 балла, произошедшее 15 января на индонезийском острове Сулавеси, привело к гибели 27 и ранению более 600 человек. В результате стихийного бедствия было повреждено около 100 домов, 10 жилых домов были полностью разрушены.