Азербайджан оказал Индонезии гуманитарную помощь

Правительство Азербайджана оказало Индонезии гуманитарную помощь на сумму 50 тысяч долларов США.

Правительство Азербайджана оказало Индонезии гуманитарную помощь на сумму 50 тысяч долларов США.

Об этом Report сообщили в МИД.

Было отмечено, что помощь была оказана в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях поддержки ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 15 января на индонезийском острове Сулавеси.

Общество Красного креста Индонезии выразило азербайджанскому народу во главе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым благодарность за гуманитарную помощь.

Землетрясение силой 6,2 балла, произошедшее 15 января на индонезийском острове Сулавеси, привело к гибели 27 и ранению более 600 человек. В результате стихийного бедствия было повреждено около 100 домов, 10 жилых домов были полностью разрушены.