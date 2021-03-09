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Азербайджан оказал Индонезии гуманитарную помощь

Азербайджан оказал Индонезии гуманитарную помощь Правительство Азербайджана оказало Индонезии гуманитарную помощь на сумму 50 тысяч долларов США.
Внешняя политика
9 марта 2021 г. 18:55
Азербайджан оказал Индонезии гуманитарную помощь

Правительство Азербайджана оказало Индонезии гуманитарную помощь на сумму 50 тысяч долларов США.

Об этом Report сообщили в МИД.

Было отмечено, что помощь была оказана в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях поддержки ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 15 января на индонезийском острове Сулавеси.

Общество Красного креста Индонезии выразило азербайджанскому народу во главе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым благодарность за гуманитарную помощь.

Землетрясение силой 6,2 балла, произошедшее 15 января на индонезийском острове Сулавеси, привело к гибели 27 и ранению более 600 человек. В результате стихийного бедствия было повреждено около 100 домов, 10 жилых домов были полностью разрушены.

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Версия на английском языке Azerbaijan sends humanitarian aid to Indonesia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İndoneziyaya humanitar yardım göstərib

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